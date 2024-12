Municípios do estado recebendo orientações de prevenção a desastres naturais no Centro de Controle, no Rio - Divulgação/Jane Lopes CBMERJ

Municípios do estado recebendo orientações de prevenção a desastres naturais no Centro de Controle, no RioDivulgação/Jane Lopes CBMERJ

Publicado 20/12/2024 12:26

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, representada pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil, participou, nesta semana,(18), de uma reunião, no Rio de Janeiro, sobre a prevenção de riscos e o gerenciamento de desastres naturais, promovida pela Secretaria Estadual de Defesa Civil. A cidade estava entre os 92 municípios do estado.



Realizado no Centro Integrado de Comando e Controle, o encontro reuniu gestores da área de municípios fluminenses de todas as regiões do estado e apresentou metodologias para a gestão de desastres naturais. O secretário de Defesa Civil de Angra, Fábio Junior, e o coordenador de Relações Públicas da Defesa Civil, Lauro Santana, representaram a cidade.



— Fomos convidados pela Defesa Civil estadual para estar aqui com outros municípios para receber as recomendações referentes a ações de verão para prevenção de riscos e desastres nos próximos meses, período em que a nossa região pode ser bastante afetada pelas chuvas – explicou Fábio Junior



O evento contou com duas apresentações, que detalharam os fundamentos da gestão de desastres, com orientações iniciais para prefeitos e coordenadores da área, e o funcionamento do Sistema de Previsão, Monitoramento, Alerta e Alarme do Estado do Rio de Janeiro, visando as ações para o verão. Foram 92 municípios fluminenses presentes no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). A atividade, coordenada pela Defesa Civil Estadual, contou com palestras e um simulado de chuvas intensas, que testou o alinhamento e a integração entre os órgãos para a resposta a desastres e retomada à normalidade, de maneira ágil e eficaz, em áreas afetadas por eventos climáticos diversos.



Na ocasião, foram discutidos os fundamentos da gestão de desastres e apresentados os protocolos de emissão de alertas e alarmes para prefeitos, coordenadores e secretários de Defesa Civil. Também foram entregues os Cadernos e Cartilhas de Recomendações para os gestores municipais.



-O Estado oferece uma espécie de guia para as Prefeituras com sugestões de políticas públicas, ações e boas práticas para uma administração voltada para a redução do risco de desastres. O material, particularmente útil para os recém-eleitos, também orienta os prefeitos sobre a utilização de ferramentas de gestão desenvolvidas pela Defesa Civil Estadual para promoção da resiliência - explicou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Tarciso Salles.





— Angra já vem fazendo um trabalho de excelência na região, orientando a população nos casos mais agudos, na prevenção e no gerenciamento de desastres. A participação em eventos dessa natureza nos ajuda, cada vez mais, a aprimorar a nossa atuação – completou Fábio Junior.



A Defesa Civil Estadual demonstrou ainda o funcionamento do Cell Broadcast, sistema que envia em tempo real alertas, via celular, para os moradores de áreas que podem ser afetadas por grandes desastres. Ao final das palestras, cada gestor recebeu um Caderno de Recomendações com as informações mais importantes das apresentações.





Na reunião do GRAC, no Gabinete de Gestão de Crise do CICC, foram tratadas a atualização dos planos de contingências setoriais para chuvas intensas e a participação e a cooperação técnica entre os órgãos envolvidos em casos de emergências.



-O Estado do Rio está pronto para as chuvas de Verão. Trabalhamos o ano todo, com investimentos robustos feitos pelo governador Claudio Castro em tecnologia e capacitação, em recursos materiais e humanos, visando à prevenção e também à pronta resposta em casos de tragédias. Fizemos o dever de casa. Antecipamos os cenários de crise, fizemos exercícios para alinhamento de forças, apoiamos e instruímos as prefeituras - Concluiu o coronel.