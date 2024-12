Cerca de 800 inscrições são esperadas até quinta-feira - Divulggação/PMAR

Cerca de 800 inscrições são esperadas até quinta-feiraDivulggação/PMAR

Publicado 18/12/2024 20:17

Abertas as inscrições para a 34ª edição da Corrida dos Santos Reis



Angra dos Reis - Fim de ano chegando e a expectativa dos atletas de plantão só aumenta por mais uma Corrida dos Santos Reis, que acontece no começo do ano seguinte, no dia 5 de janeiro, às 20h. Será a 34ª edição da prova de 5 km, que abre o calendário esportivo na cidade e marca o aniversário de Angra dos Reis, dia 6, que vai comemorar 523 anos.

A largada e chegada acontecem na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro. A corrida é promovida pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e para a prova de 2025 serão distribuídas 800 vagas.

As inscrições foram abertas, terça-feira, (17), e as vagas estão disponíveis ao longo de três dias, com uma quantidade específica por data. Serão 300 vagas para o dia 17, mais 300 no dia 18, quarta-feira, amanhã, as últimas 200 vagas poderão ser preenchidas na quinta-feira, (19). Os interessados devem se inscrever pelo site:



https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/event/corrida-pedestre/951-corrida-de-santos-reis-2025-angra



Em 2024 os campeões foram Damião da Silva ( Barra Mansa) e Solange Mariano (Angra) que venceram pelo 3º ano seguido a Corrida dos Santos Reis. A prova de 5 km no masculino foi concluída com o tempo de 14min56seg. E Solange, atleta de Angra, foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada no geral com o tempo de 18min11seg.