Projeto da escola quilombola no BracuíDivulgação/PMAR

Publicado 18/12/2024 18:15

Angra dos Reis - O Quilombo de Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde, vai ganhar uma escola municipal que, além do ensino tradicional, vai também preservar e perpetuar a história e os costumes do local. O projeto está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, que faltou divulgar o valor total da obra.



-Esse é um antigo desejo da comunidade quilombola. O espaço vai servir também como Centro Comunitário de Costumes Quilombolas. O projeto é bastante integrado com a questão histórica e com o meio ambiente – informou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Alan Bernardo.

Início das obras da escola quilombola Divulgação/PMAR



O projeto é bem inovador e vai utilizar a técnica construtiva do adobe, método de alvenaria que utiliza blocos de terra crua. A obra está em fase de fundação, e a mão de obra utilizada contempla moradores da própria região.



-Estamos em uma fase de execução da fundação, finalizando a parte das escavações, agora vamos começar a concretar os blocos e as fundações para, posteriormente, iniciarmos a estruturação das paredes em pau a pique e vidro. A construção está sendo erguida tendo um olhar totalmente voltado à preservação do ambiente natural, conservando a vegetação já existente. É um projeto realmente inovador – destacou Alan Bernardo.



A escola está sendo construída num terreno de 3.405, 33 m², onde existia a ruína de uma antiga área de convivência do quilombo. O espaço a ser edificado agora terá 1.078,78 m², dividido entre prédio principal, prédio anexo e passarela.



No prédio principal ficarão a biblioteca, auditório, sala de informática, salas administrativas, área de convivência e sanitários. No anexo estarão cinco salas de aula com capacidade para 20 alunos, refeitório, cozinha, pátio coberto e área de serviço.



Além de utilizar tecnologia sustentável na parte de alvenaria, no projeto há uma atenção especial também para o reúso da água. A água da chuva será armazenada em dois tanques, e o excedente vai ser direcionado para os chamados jardins de chuva, um espaço rebaixado que capta, limpa e infiltra água da chuva vinda de pisos e vias pavimentadas.





