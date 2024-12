Militares monitorando o drone na praia de Garatucaia - Divulgação

Publicado 16/12/2024 11:03 | Atualizado 16/12/2024 11:11

Angra dos Reis - Uma mega operação do Corpo de Bombeiros de buscas ao adolescente de 16 anos que desapareceu na praia de Garatucaia, na sexta-feira (13), em Angra dos Reis, na costa verde, entra, nesta segunda-feira (16), no quarto dia. Equipe de mergulhadores da corporação conta com duas motos aquáticas, 3 lanchas, helicóptero, utilizado no primeiro dia, e a chegada de drone ( COVANT/GOA), na manhã de hoje, para auxiliar na operação.

As equipes se revezam e disponibilizam de um posto montado na praia de Garatucaia. Pescadores voluntariamente ajudam a encontrar o adolescente desaparecido. Ontem à tarde, segundo familiares, uma informação falsa teria chegado à praia, de que um corpo havia sido visto na praia da Sororoca, próximo a localidade onde o adolescente desapareceu. "Os mergulhadores foram ao local, fizeram uma varredura, mas não foi confirmada a informação".

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o adolescente que estava acompanhado da namorada teria sido levado pela correnteza enquanto nadava. A adolescente (15) conseguiu chegar à areia e pedir por socorro, ela foi atendida e teria informado aos militares que estava em passeio com sua família em Angra dos Reis, e são oriundos do município de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O irmão mais velho do adolescente também acompanha toda operação.