Segundo ano consecutivo que o Angra ergue a taça da vitóriaDivulgação/Angra Basquete

Publicado 16/12/2024 09:11 | Atualizado 16/12/2024 09:11

Angra dos Reis - Pelo segundo ano consecutivo o Angra Basquete Adulto levantou a taça do Campeonato Estadual Amador da LSB (Liga Super Basketball). O time angrense fez um jogo quase que perfeito diante do Municipal, no terceiro confronto da série de melhor de três partidas, no sábado, dia 14, na Arena Sodiê, em Mesquita.

O time angrense conquistou o bicampeonato, fechando a série em (2 a 1), nos playoffs da LSB, vencendo por (57 a 40), diferença de 17 pontos, com a primeira etapa terminando (32 a 22) para Angra. Dos quatro quartos, a equipe perdeu apenas o 1º quarto por (14 a 13), venceu o 2º e 3º quartos, (19 a 8), (17 a 10) e empatou no 4º e último quarto em (8 a 8).

Foi um jogo consistente dos jogadores de Angra, especialmente na forte marcação realizada ao longo da partida. O time também teve um aproveitamento bem superior nas finalizações em relação ao segundo duelo. Matheus Lage foi o destaque na marcação imposta ao time do Municipal, sendo o principal reboteiro da equipe angrense com 11 rebotes, sendo seis defensivos e cinco ofensivos. Deyvid de Carvalho também teve bom desempenho nos rebotes, com um total de nove, vindo logo depois Matheus Jordan, com sete, e Pedro La Marca, com seis.

Outro que se destacou no jogo, foi Irwing Jonhson, que como armador da equipe, manteve a calma na condução das jogadas do time ao ataque, distribuindo as bolas aos companheiros com muita paciência. Angra não se afobou nos contra-ataques e fez um jogo seguro.

A construção na pontuação final da partida na vitória do time angrense sobre o Municipal, foi feita coletivamente com Igor Gabriel, com 11 pontos, Deyvid de Carvalho, 10, Matheus Jordão, nove, Matheus Lage, oito, Irwing Jonhson, oito, Carlinhos, seis, Pedro La Marca, três, e Jean Thomps, dois.

Em cinco anos de disputa nos campeonatos da LSB, o Angra Basquete Adulto chegou às semifinais em todas, e destas foi a três finais, e conquistou dois títulos. E na conquista em 2024, o time angrense fez 13 jogos, conquistou 11 vitórias e apenas duas derrotas.



Campanha:

43 a 46 para o Municipal

111 a 50 no Mackenzie

87 a 68 no Poder na Cesta

89 a 54 sobre o Jota e Fé

103 a 50 diante do Queimados

96 a 47 contra o 3 Rios

Quartas de final

91 a 48 no Perphorma

70 a 40 diante do Perphorma

Semifinais

85 a 52 no RJ Sharks

79 a 72 contra o RJ Sharks

Finais

57 a 55 diante do Municipal

68 a 74 para o Municipal

57 a 40 contra o Municipal.