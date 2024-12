Acidente no km 494 da Rio-Santos em Angra dos Reis - Divulgação

Acidente no km 494 da Rio-Santos em Angra dos ReisDivulgação

Publicado 15/12/2024 14:08

Angra dos Reis - Um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio na manhã deste domingo(15), na rodovia Rio-Santos, no km 494, próximo ao condomínio MarBella, em Angra dos Reis, na costa verde, deixou uma vítima. O condutor do veículo, segundo o Corpo de Bombeiros, foi socorrido pela ambulância da CCR RioSP e levado para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, com ferimentos leves. A unidade não atualizou o estado de saúde do paciente.

No ônibus, que faz o transporte coletivo na cidade, apesar de estar com passageiros, não houve feridos. O acidente foi por volta das 6h20 da manhã, na altura do km 494. Além dos Bombeiros e CCR, a PRF estava na ocorrência. Não houve necessidade de interromper o fluxo de veículos que seguiu lento e controlado pela equipe, para o socorro da vítima. Neste momento flui sem retenção.