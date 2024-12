Jovens vão integrar a equipe do Botafogo e Flamengo - Divulgação

Publicado 12/12/2024 00:42

Angra dos Reis - Dois jovens talentosos do basquetebol da cidade estão indo para clubes do Rio de Janeiro. Botafogo e Flamengo serão o destino. Eles passarão a fazer parte dos elencos das categorias de base dos times cariocas a partir do ano que vem. O interesse das equipes pelos jogadores veio após a participação deles em jogos amistosos, e em partidas do Campeonato Carioca defendendo Angra dos Reis. Desde então estavam na mira dos clubes.

Técnico André JJ com os destaques do basquete Divulgação

Kauan Souza, (14) é morador do Areal, joga na posição de ala-armador, tem 1,78 cm, e acredita que suas qualidades dentro de quadra estão na boa finalização, visão de jogo nos contra-ataques e boa pontaria nos arremessos da linha de três pontos. Em agosto, Kauã já teve o gostinho de jogar pelo Botafogo, quando disputou o Sul-Americano Sub-14.

Nicolas Pietro, (12) é morador do Morro do Peres, joga na posição de ala, tem 1,52 cm, e admite que suas principais características como jogador de basquete estão nas bolas da linha de três e nos arremessos próximos da tabela, nas bandejas, no linguajar do basquete. Os dois garotos estão concretizando o sonho de se tornarem grandes jogadores de basquete por clubes que poderão proporcionar a eles estrutura e horizontes para uma futura carreira.

Foi através dos polos de basquete da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que Kauan e Nicolas foram descobertos, tendo André JJ como instrutor na escolinha do Novo Basquete Angra. As aulas acontecem nas quadras do Estádio Municipal, do Morro do Carmo e da Praça da Porteira, na Japuíba.

No próximo sábado, (14), às 10h, vai acontecer um torneio de encerramento do ano para os polos, no ginásio Getúlio Telles, com um jogo amistoso diante do Botafogo, nas categorias Sub-14 e Sub-15. E na parte da tarde, a final da Liga dos Jovens, no Sub-23, com o jogo entre o Novo Basquete Angra e o Parque Mambucaba.