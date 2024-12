Prova de natação na Praia da Costeirinha - Divulgação/Evento

Publicado 10/12/2024 12:59

Angra dos Reis - Domingo,(8), feriado municipal, em Angra dos Reis, na costa verde, com a realização da etapa Biatlhon "Del Jordão", na Praia da Costeirinha, no centro da cidade. O evento trouxe um sentimento de muita emoção e alegria entre os participantes, e de homenagens à memória do Triatleta Del Jordão, que em novembro deste ano fez 3 anos de seu falecimento, uma perda imensa para o esporte angrense.

Alegria e emoção na realização das provas de domingo Divulgação/organização Evento

O evento foi promovido pelo atleta e profissional de educação física Diego Mamédio, amigo e parceiro inseparável de Del em diversas competições no país. No domingo muitos atletas e amadores participaram das provas de corrida e natação no individual e no revezamento. Foram duas modalidades: 500 metros de natação e 3 km de corrida, e um percurso mais longo, com 1 km de natação e 5 km de corrida.

Diego Mamédio (E) e Del Jordão (D), dupla sempre em destaque em muitas competições Divulgação/reprodução rede social

A família de Del Jordão esteve presente e competiu. O filho Thomaz nadou e a viúva de Del Cláudia Jordão correu. A intenção do evento foi reunir os amigos e manter viva a lembrança de um dos melhores atletas da região. Del era Bombeiro Militar e ocupava o cargo de guarda-vida na Corporação. O evento teve o apoio da prefeitura de Angra e do vereador Jorginho Brun.

"Del Jordão" reuniu amigos, família e atletas no domingo de sol na Praia da Costeirinha Divulgação/organização evento



Os resultados foram os seguintes:



No Feminino

1°) Alessandra Camargo 21'42"

2°) Dandara de Jesus 25'32"

3°) Liany de Oliveira 25'39"



No Masculino

1°) Vanderson Lemes Rosa 18'43"

2°) Lucas de Almeida Lopes 20'06"

3°) Marçal Francisco da Silva 24'10"



No Revezamento:

1°) Guilhermo Fernandes e Luan dos Santos 30'43"

2°) Igor Tenório e Cauê Almeida 31'50"

3°) Adriano Camargo e Robson Salles 31'57"



Na prova mais longa, 1.000 metros de natação e 5 km de corrida:

No Feminino

1°) Elaine Toledo Basile 39'20"

2°) Dulce Maria Ávila 46'06"

3°) Marcia Assad 56'22"



E no Masculino

1°) Leandro Clarindo (Fumaça) 32'19"

2°) Celso Ricardo 34'11"

3°) Delei Vieira 35'11".