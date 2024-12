Oficinas - Divulgação/PMAR

Publicado 07/12/2024 01:01

Angra dos Reis - Estão abertas as inscrições para as oficinas de Sonorização, Iluminação e Projeção que acontecerão gratuitamente no Teatro Municipal de Angra dos Reis, na costa verde, na segunda-feira, (9 ). As aulas serão ministradas a partir das 14h. Os interessados em participar devem inscrever-se no link: https://forms.gle/847HrTfQW5HCitzo7.

Promovidas pela Bebel Produções, as capacitações serão ministradas pelo técnico Gustavo Valente. As oficinas fazem parte de um edital fomentado pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, com o objetivo de qualificar a população e também fortalecer a cultura local.

A ação conta com o apoio da Eletronuclear e da Secretaria de Cultura e Patrimônio da Prefeitura de Angra dos Reis, sob a coordenação do secretário de Cultura, Andrei Lara, que destacou a "importância de iniciativas como esta para a valorização e ativação de espaços culturais na cidade".