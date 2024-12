Da esquerda para direita: Felipe Larrosa, secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leonardo Picciani (C) e Alan Bernardo (D) - Divulgação/PMAR

Publicado 05/12/2024 20:23 | Atualizado 05/12/2024 20:24

Angra dos Reis - Uma boa notícia para os moradores da Japuíba, o município pode ser beneficiado com investimento de R$ 225 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o projeto de saneamento ambiental. Essa informação foi dada, durante uma reunião realizada em Brasília, nessa terça-feira,(3), com a equipe de transição do prefeito eleito, Cláudio Ferreti, e o secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leonardo Picciani, que avaliou a possibilidade do investimento para a execução da obra, com potencial para melhorar a qualidade de vida de quem vive em um dos bairros mais populosos da cidade.

Com uma contrapartida de 5% para o município, caso seja aprovado, o financiamento será realizado pela Caixa Econômica Federal.

- Estamos mais uma vez em Brasília buscando parcerias e investimentos para Angra dos Reis. Da última vez que estivemos aqui, discutimos com outros ministérios e órgãos a necessidade de investimentos para ampliação e melhoria dos serviços de tratamento de esgoto, agora demos um passo importante para que o sistema da cidade evolua – afirmou André Pimenta”, secretário de Planejamento e Parcerias.

A Prefeitura vai reunir a documentação necessária para apresentar à Secretaria Nacional de Saneamento até fevereiro de 2025. O próximo passo é negociar com a Caixa Econômica a possibilidade do financiamento do projeto para, após aprovação, iniciar o processo de licitação, que será executado pela próxima gestão.

- É uma obra de impacto social muito grande, que reverte para o lado ambiental - afirma Felipe Larrosa, presidente do SAAE.

Também participaram da reunião o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Alan Bernardo, o procurador do município, Erick Halpern, e Rodrigo Gouvea, convidado para assumir a pasta de Parcerias e Inovação Tecnológica na nova gestão.