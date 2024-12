Foram 150 moradores de habitação popular beneficiados com título de regularização fundiária - Divulgação/PMAR

Publicado 05/12/2024 19:36

Angra dos Reis - A prefeitura entregou cento e cinquenta títulos de regularização fundiária aos moradores de cinco condomínios populares de Angra dos Reis/RJ, nessa quarta-feira,(4), em evento realizado no Centro de Estudos Ambientais (CEA). A entrega, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, "marcou mais um passo importante no esforço de garantir segurança jurídica aos residentes de áreas urbanas do município".





A ação, realizada por meio do Programa de Regularização Fundiária – Regularizar, beneficiou famílias que estavam aguardando pelo reconhecimento legal de suas propriedades. Os títulos foram entregues a moradores dos condomínios Leonardo Corrêa da Silva, em Jacuecanga, Cidadão e Morada, ambos no Areal, Vale da Banqueta e Morada Bracuí. O processo de regularização busca valorizar os imóveis, fomentar a cidadania e proporcionar dignidade às famílias beneficiadas.





– Hoje estamos entregando mais 150 registros gerais de imóveis. São documentos reconhecidos pelo cartório, que fornecem legalidade jurídica à população que irá receber esses registros. Esse trabalho começou a ser efetuado há dois anos, e é muito importante. Agora, estamos colhendo os frutos da entrega não apenas de um documento, mas de cidadania – afirmou o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino.





A regularização fundiária não apenas atende a uma demanda importante, mas também contribui para o planejamento urbano e a inclusão social, reduzindo a informalidade habitacional no município. Reconhecendo também a relevância do evento, os moradores beneficiados com os títulos fizeram questão de celebrar o avanço relacionado à regularização.





– Hoje estou realizando o sonho de ter a minha casa, meu apartamento próprio, no meu nome. Dedico essa vitória a minha sogra, que sempre me incentivou nesse sentido. Estar com esse documento em mãos é um sonho realizado – declara emocionada a berçarista Ana Carolina Simões Ramos, (37), moradora do Condomínio da Banqueta e primeira pessoa a receber o RGI no evento.





Com a entrega, os moradores dos bairros contemplados terão maior acesso a serviços públicos e possibilidade de novos investimentos. Os títulos garantem não apenas o reconhecimento formal dos imóveis, mas também segurança e estabilidade para as famílias, abrindo novas possibilidades de financiamento e melhoria das condições de vida.