Valor do cartão-alimentação é de R$150 - Divulgação/PMAR

Publicado 04/12/2024 12:21

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, vai realizar na próxima segunda-feira,(9), o lançamento do programa Natal Amigo 2024. A ação vai entregar cartões de alimentação destinados a 1.800 pessoas, entre crianças e jovens, de 0 a 24 anos, com deficiência que tenham o Cadastro Único atualizado.

O cartão- alimentação natalino possui o valor de R$ 150 para ser usado na compra de alimentos para a ceia de Natal. A primeira entrega será para todos os PCDs cadastrados no Centro de Referência de Assistência Social do Centro, às 10h, em frente à sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, na Praça Guarda-Marinha Greenhalgh, S/N - São Bento.





A ação para entrega dos cartões será feita nos oitos bairros que possuem sede do CRAS: Centro, Belém, Parque Mambucaba, Campo Belo, Bracuí, Nova Angra, Frade e Monsuaba. Os cartões poderão ser retirados nos locais listados na programação somente nos dias em que acontecerem a ação de entrega. Para a retirada do cartão, é obrigatória a apresentação de documento original do responsável pelo Cadastro Único com foto.





As retiradas dos cartões de alimentação do Natal Amigo 2024 serão feitas nos dias e horários conforme programação abaixo:





Dia 09/12 às 10h às 12h - Lançamento (Entrega dos cartões para os PCDs cadastrados no Cras do Centro)



Local: Praça-Guarda Marinha Greenhalgh, S/N - São Bento





Dia 10/12 das 9h às 12h - Nova Angra



Local: CRAS



Dia 11/12 das 9h às 12h - Campo Belo



Local: Campo da Porteira





Dia 11/12 das 14h às 16h – Bracuí



Local: CRAS





Dia 12/12 das 9h às 12h - Monsuaba



Local: CRAS Monsuaba







Dia 17/12 das 9h às 12h – Belém



Local: CRAS Belém





Dia 17/12 das 14h às 16h – Frade



Local: Praça Juca Mariano





Dia 19/12 das 9h às 12h - Parque Mambucaba



Local: Campo da Gringa