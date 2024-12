Angra tem um olhar voltado pata políticas públicas de inclusão - Divulgação/PMAR

Angra tem um olhar voltado pata políticas públicas de inclusãoDivulgação/PMAR

Publicado 01/12/2024 12:59

Angra dos Reis - Nesta terça-feira,( 3), Angra dos Reis terá uma importante mobilização em celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Uma caminhada de conscientização, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), vai reunir moradores, instituições e pessoas com deficiências para reforçar a importância da inclusão e acessibilidade. A concentração será às 13h, na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro da cidade. A caminhada seguirá pela Rua do Comércio até a Praça General Osório.



O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pela ONU em 1992, com o objetivo de promover os direitos humanos e o bem-estar das pessoas com deficiência em todo o mundo. Em Angra dos Reis, a data ganha cada vez mais força como um marco na luta por inclusão e respeito.



- Mais do que um ato simbólico, essa caminhada é uma oportunidade de mostrar que a inclusão precisa ser uma prioridade para toda a sociedade, desde o ambiente escolar até o mercado de trabalho. Nossa ideia é mobilizar muitas pessoas nesta caminhada para mostrar como o apoio e a inclusão devem estar presentes no dia a dia de todos - comentou a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê.