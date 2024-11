Alysson Nunes Azevedo foi preso no Morro da Fortaleza - Divulgação/PM

Publicado 29/11/2024 15:14

Angra dos Reis- A Polícia Militar prendeu nessa quinta-feira(29) Alysson Nunes Azevedo(35), suspeito de ser integrante do tráfico de drogas no Morro da Fortaleza, em Angra dos Reis/RJ. A abordagem foi durante patrulhamento na localidade, próxima ao centro da cidade. O suspeito estava em uma área do morro, onde segundo denúncia de moradores, funciona uma boca de fumo.

Ao avistarem o suspeito, os agentes deram voz de prisão. Segundo a polícia, ele estava sozinho e não houve tentativa de fuga e nem ataque aos policiais. Ele foi algemado, e confessou ser usuário e fazer parte do "movimento". Com ele a polícia apreendeu um rádio transmissor. Ele e o material apreendido, foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.