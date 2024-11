Motociclistas eram abordados por agentes do trânsito na Praia do Anil - Divulgação/PMAR

Motociclistas eram abordados por agentes do trânsito na Praia do Anil Divulgação/PMAR

Publicado 27/11/2024 20:04

Angra dos Reis - Com a campanha “A vida é mais frágil em duas rodas”, os motociclistas que passaram pela praia do Anil, nesta quarta-feira(27), receberam informações sobre segurança no trânsito, e ainda, gratuitamente, inspeção e pequenos reparos em suas motos. A iniciativa foi da Segurança Pública de Angra dos Reis, e executada pela Secretaria Executiva de Ordem e Mobilidade Urbana. Quem foi parado no trânsito avaliou como positiva a ação.

Motociclistas abordados recebiam informativos sobre segurança no trânsito Divulgação/PMAR

O objetivo foi conscientizar os motociclistas sobre os perigos e riscos que eles correm no trânsito. Por isso, a precaução e o respeito às regras de trânsito são imprescindíveis. A equipe de Trânsito informou sobre o perigo de beber e dirigir, regras de trânsito (infrações e multas) e a importância da manutenção em dia.



– Estamos iniciando a alta temporada, quando o fluxo de veículos aumenta, com circulação nas praias, festas, bares e restaurantes. Com isso os riscos de acidentes aumentam. Por isso essa campanha é importante. E ela vai continuar nos próximos meses, em diferentes lugares do município – explica Thiago Risso, superintendente da Guarda Municipal e Operações de Trânsito.





Na ação uma equipe especializada em duas rodas fez reparos básicos gratuitamente, como: esticar corrente, instalação de antena corta pipa e verificação de nível de óleo. A blitz educativa parou diversos tipos de motociclistas, desde os profissionais das duas rodas, como entregadores e mototaxistas, até aqueles que usam o veículo a passeio. Além do diálogo, também foram distribuídos materiais informativos.





– Acho importante essa ação educativa por parte da Prefeitura de Angra, pois a gente tem percebido nas redes sociais um aumento significativo de acidentes de moto, alguns deles com óbito. Por isso essa campanha se faz necessária, para educar e conscientizar os motociclistas, para que tenham um cuidado redobrado – disse o motociclista Luan Melo.