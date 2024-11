T3erminal da Transpetro em Angra dos Reis - Divulgação/Rede oficial Transpetro

Publicado 27/11/2024 12:44

Angra dos Reis - Um acidente gravíssimo ainda pouco, por volta de quase o meio dia, no terminal da Transpetro, subsidiária da Petrobrás, em Angra dos REis na costa verde. Uma passarela teria caído no terminal com cinco trabalhadores, desses três morreram e dois foram socorridos em estado grave.

As causas estão sendo apuradas. Nosso reportagem está em busca de mais informações.