Moto recuperada e condutor encaminhados à 166ª DP - Divulgação/PMAR

Publicado 26/11/2024 01:47

Angra dos Reis - Agentes da Secretaria de Segurança Pública, através do PROEIS e da fiscalização de transporte, recuperaram nesse domingo (24), no bairro Retiro, uma moto que havia sido roubada e estava sendo guiada sem emplacamento, realizando manobras que poderiam colocar moradores da localidade em risco.

O piloto do veículo foi conduzido à 166ª DP. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o menor de idade que estava na garupa da moto. A ação de fiscalização e orientação a motociclistas faz parte do programa Angra Ainda Mais Segura, e as operações têm acontecido diariamente, em várias localidades da cidade. O objetivo é conscientizar o condutor a não colocar a própria vida em risco nem a de outras pessoas.