Elenco garante vitória na semifinal do Basquete Máster +40Divulgação/Angra Basquete

Publicado 24/11/2024 11:26

Angra dos Reis - O time do Angra Basquete Máster+ 40 venceu, neste sábado (23), o terceiro jogo da série de melhor de três partidas das semifinais do estadual amador da categoria da LSB, e garantiu pela quarta vez sua presença em uma final da competição.

A série entre Angra Master+40 e o Combinado Copacabana estava empatada em 1 a 1 e o time angrense fechou em 2 a 1, com a vitória por 52 a 50, no placar, apenas dois pontos de diferença. O jogo aconteceu na Arena Sodiê, em Mesquita.

E na última quarta-feira (20), o time Adulto do Angra Basquete conseguiu fazer dois a zero na série das semifinais do Estadual Amador, vencendo o RJ Sharks e garantindo pelo segundo ano seguido a presença nas finais da LSB. O próximo jogo do time adulto do Angra é contra o Municipal, mesmo adversário do ano passado, quando o time angrense foi campeão.