Motociclista sendo socorrido pelo SAMU, no Mirante do Camorim Grande - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 22/11/2024 11:47

Angra dos Reis - Dois acidentes graves foram registrados na Rio-Santos, em Angra os Reis, na costa verde, nas últimas 24 horas. Ontem(21) na altura do mirante, no bairro Camorim Grande, uma colisão envolvendo um motociclista. O piloto foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao HMJ. Equipes da CCR RioSP estavam no local.

O outro acidente foi registrado na madrugada de hoje(22), uma capotagem de veículo. A vítima socorrida pelos Bombeiros foi encaminhada ao Hospital da Japuíba. Nos dois acidentes a unidade hospitalar não atualizou o estado de saúde dos pacientes.

Não se sabe a dinâmica da capotagem e da colisão envolvendo o motociclista, mas na noite de ontem e madrugada de hoje, a frente fria que atingiu a região nessa quinta-feira, deixou a pista escorregadia, por conta da chuva fina que cai na cidade. A PRF esteve nos acidentes. O fluxo foi interrompido para remoção das vítimas, e controlado pela equipe da CCR. Neste momento flui sem retenção.

A frente fria continua instalada na região da costa verde, o tempo está instável, céu encoberto com muitas nuvens carregadas. Vale o alerta, quem for trafegar pela rodovia, muita atenção.