Elenco que garantiu em quadra vaga na finalDivulgação/Angra Futsal

Publicado 23/11/2024 22:28

Angra dos Reis - O time masculino de futsal de Angra dos Reis está pelo segundo ano consecutivo em uma final da Copa Sul Fluminense. A classificação veio após a vitória de 2 a 1 sobre o Resende, na noite desta sexta-feira, (22), no ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal.

Os gols do Angra Futsal foram marcados pelos jogadores Luan Valverde e Iguinho, ambos no primeiro tempo, assim como o único gol do Resende na partida. A torcida angrense atendeu ao chamado dos jogadores, e prestigiou em peso a atuação da equipe angrense, em quadra com vitória sobre o Resende.

O time angrense fez a seguinte campanha até chegar à final: oito jogos, seis vitórias, dois empates, marcou 34 gols, sofreu 22, tem um saldo de 12 gols, e segue sendo a única equipe invicta entre os 19 times que começaram o campeonato. A grande decisão da Copa Sul Fluminense de Futsal ainda não tem data marcada pela organização, e Angra dos Reis vai enfrentar o AFA Paracambi, em jogo único, em quadra neutra, como determina o regulamento da competição.