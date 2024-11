Ilha Grande - Agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Angra dos Reis, Ordenamento Turístico Ambiental, em parceria com o Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), realizaram neste sábado, (23), uma ação em pontos turísticos marítimos, com objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados e segurança neste verão.

Cais de Santa Luzia os agentes abordaram turistas e moradores Divulgação/Disque Denúncia

A ação que começou pelo Cais de Santa Luzia ( centro) e praia da Gipoia, abordou turistas que embarcavam com destino à Ilha Grande, e visitantes que passeavam pela Ilha, com distribuição de folhetos impressos pelo Disque Denúncia, com dicas de como curtir o sol e as praias, sem danificar o meio ambiente, aproveitar o calor, manter a hidratação, a importância de utilizar protetor solar entre outras informações.Ao longo das próximas semanas, estão programadas outras campanhas educativas e de conscientização pelo Disque Denúncia, através do programa "Disque Denúncia Cidades" e a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Angra dos Reis.Para o Secretário de Segurança, Douglas Barbosa, esse tipo de campanha serve para aproximar ainda mais a população do poder público. "O Disque Denúncia é a arma do cidadão. Uma ferramenta que permite ao angrense e ao turista uma participação direta para assim contribuir na busca por uma cidade ainda mais segura".Vale frisar que através do Disque Denúncia Angra, que é um serviço conveniado à Prefeitura, através da Secretaria de Segurança, o morador e o turista, podem denunciar de forma anônima, diversos assuntos, como crimes ambientais, despejo irregular de lixo, poluição, tráfico de drogas, violência contra mulher, assuntos relativos à ordenação das praias, ordem urbana e qualquer outro assunto. O serviço funciona 24h por dia através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177, que funcionam também como WhatsApp anonimizado. É possível também denunciar utilizando o aplicativo "Disque Denúncia Rj" ou ainda através do site do Disque Denúncia.