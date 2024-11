Morro da Cruz - Divulgação/reprodução rede social

Morro da CruzDivulgação/reprodução rede social

Publicado 24/11/2024 11:10

Angra dos Reis - Uma batida envolvendo uma moto e um ônibus de linha, no acesso ao centro de Angra dos Reis, na altura do Morro da Cruz, na madrugada deste sábado, (23), deixou o trânsito lento. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por populares. O motociclista foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital da Japuíba. Nossa reportagem não conseguiu contato com a unidade para saber do estado de saúde da vítima.

A colisão foi na pista de descida da estrada Gregório Galindo, conhecida como Morro da Cruz, sentido centro.