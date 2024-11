Teatricina - O melhor remédio é a arte - Divulgação/Evento Mambucaba

Publicado 24/11/2024 12:42

Angra dos Reis - Nem mesmo o mau tempo tirou o brilho do 2º Encontro Mambucabense de Teatro de Rua, de Mambucaba, em Angra dos Reis, na costa verde. O evento realizado nesse sábado, (23),contou com apresentações ao ar livre para todas as idades.

O bairro acordou com um " Me passa um café" - um curta que contou a história da produção em Mambucaba. Na sequência uma programação infantil, oficinas de expressão corporal, apresentação de alunos da oficina Chão de Estrelas com a", " Princesa Sisuda", "O Menino de Belém" do teatro Infanto Juvenil Negritude, e " Sucatinha e o Mar de Lixo".

Outra performance que atraiu o público e arrancou gargalhadas foi a dos artistas pelas ruas do bairro protagonizando os moradores. O evento realizado e idealizado pelos moradores e artistas é patrocinado pelo Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis, Com apoio do Governo Federal.