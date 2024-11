Time do Bonfim depois da vitória sobre o adversário - Divulgação/Bonfim

Time do Bonfim depois da vitória sobre o adversário Divulgação/Bonfim

Publicado 24/11/2024 11:53

Angra dos Reis - Em jogo isolado na noite desta sexta-feira (22), pela terceira rodada da 8ª Copa Nova Angra de Futebol Society, o Bonfim venceu o Nova Aliança por 5 a 3, e teve destaque na competição, é o primeiro time a garantir vaga nas quartas de final.

Com gols de Cauan (2), Lucas (2) e Alexandre, o Bonfim garantiu a classificação. Pelo adversário, o Nova Aliança marcaram, Leonardo, Paulo Afonso e um gol contra. Foi a terceira vitória seguida em três jogos do Bonfim, o que garantiu com duas rodadas de antecedência a classificação da equipe para as quartas de final da competição.

O Bonfim é o primeiro colocado no grupo D com 9 pontos, marcou 13 gols, sofreu 6 e tem um saldo de 7 gols. As três vitórias foram: 4 a 2 no União Carmo, 4 a 1 no Falcão e 5 a 3 no Nova Aliança. Seus principais artilheiros na competição são Cauan e Lucas, cada um com 4 gols.



O complemento da terceira rodada vai ocorrer na próxima semana com os seguintes jogos:



Dia 25/11 – segunda-feira

19h15min – Falcão x União Carmo (Grupo D)

20h15min – Nova Angra x Caravelas (Grupo A).

Dia 26/11 – quarta-feira

19h15min – Japuíba x Pantera Angrense (Grupo A).