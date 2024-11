Carla Perez, Marc Orichon e Xandy - Divulgação/PMAR

Publicado 26/11/2024 01:33

Angra dos Reis - A visita do transatlântico Seaview, com 4.300 pessoas a bordo, nesse domingo (24), movimentou o comércio do centro da cidade aquecendo a economia de Angra. De acordo com a TurisAngra, cerca de 3 mil passageiros desembarcaram na Estação Santa Luzia, com o objetivo de conhecer um pouco mais das belezas naturais e da história do município.

– Já estamos na temporada de navios, que neste ano será bem longa, indo até o mês de abril. Teremos mais de 50 paradas aqui em Angra dos Reis, e hoje pudemos ver o Cais de Santa Luzia lotado, com muita gente fomentando o comércio. É isso que queremos: um turismo próspero para a cidade – destacou o presidente da TurisAngra, Marc Orichon.

Além dos turistas, a temporada de navios também atrai para Angra dos Reis diversos artistas nacionais que fazem shows em alto-mar e utilizam a estação Santa Luzia como base para embarque e desembarque. No domingo, quem passou por lá foi o cantor Xandy Harmonia, acompanhado da esposa, a dançarina Carla Perez.

Temporada de navios: impacto econômico positivo na cidade

O Seaview é o quinto navio a parar em Angra dos Reis nesta temporada, sendo o terceiro no continente. A expectativa é de que até abril de 2025, 54 transatlânticos visitem a cidade. Na temporada anterior, mais de 190 mil turistas desembarcaram no município. A expectativa é que este número aumente, ultrapassando os 210 mil visitantes.

O desembarque dos turistas influencia significativamente no comércio e na economia da cidade. No total, a TurisAngra estima uma injeção de R$ 140 milhões na economia local com os navios. De acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), atualmente, o impacto econômico direto, indireto e induzido é de R$ 668,00 por passageiro no local de desembarque.

Com paradas previstas na Ilha Grande e no continente, muitos turistas aproveitam o desembarque para realizar passeios pelas praias e ilhas, além de conhecer pontos turísticos da cidade como a Casa da Cultura, Casa Larangeiras e convento São Bernardino de Sena, entre outros, monumentos históricos, tombados pelo IPHAN.

– Essa temporada vem para reforçar o destaque que a cidade vem ganhando com os turistas. Com o clima favorável e muitas de belezas naturais, Angra dos Reis já está consolidada como um dos destinos preferidos no roteiro de cruzeiros pelo litoral brasileiro. Vimos que muitos visitantes que conhecem a cidade durante a parada do navio voltam em outra oportunidade para conhecer e aproveitar um pouco mais em Angra – explica o presidente da TurisAngra.