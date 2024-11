Formigueiro na creche no Balneário - Divulgação

Formigueiro na creche no BalneárioDivulgação

Publicado 27/11/2024 17:19

Angra dos Reis - "O formigueiro está bem no portão de acesso a entrada da creche municipal Jair Landim de Almeida e já está se espalhando pelo quintal. Tenho medo que alguma criança pise e seja picada" - disse a mãe que trabalha no comércio próximo a creche municipal do Balneário, onde todos os dias deixa a pequena M, para trabalhar.

CEMEI Jair Landim de Almeida Divulgação

Além do alerta da mãe, que preferiu não ser identificada, nossa reportagem recebeu, na tarde de ontem (26) vídeos e fotos mostrando a situação. Em um dos vídeos, um morador faz um alerta, " tenho um filho de 6 anos, passo todos os dias no local para levar meu filho à escola, próxima, e as vezes ele até se aproxima da grade e o pior ele é alérgico a picadas. Cuidado com as crianças da creche".

Nossa reportagem foi ao local, e constatou a situação. Uma senhora que passava pela calçada, se identificou como moradora do bairro, disse que uma conhecida teria sido picada pelas formigas. " Ela estava conversando com uma outra colega, quando no movimento de esticar a perna, seu pé alcançou o formigueiro, foi bem desagradável". disse.

Nós entramos em contato com a prefeitura, na tarde de ontem, e estamos aguardando o retorno. Segundo informações a situação continua a mesma.