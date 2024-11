Jardim sensorial - Divulgação/Reprodução PMAR

Publicado 26/11/2024 21:39

Angra dos Reis - O Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Monteiro Lobato, no bairro Vila Nova, ganhou nessa segunda-feira, (25), um jardim sensorial. O primeiro contato foi logo pela manhã. O novo espaço que atraiu a atenção da criançada, foi criado pelos profissionais da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca do município de Angra dos Reis, na costa verde.

O objetivo era criar um espaço que estimule os sentidos nos alunos – visão, olfato, tato, paladar e audição – por meio das plantas, além de promover uma experiência de bem-estar, lazer, contemplação, educação ambiental e inclusão social.



No Cemei Monteiro Lobato foram utilizadas algumas espécies aromáticas, como alecrim e manjericão; flores como crista-de-galo e beijo; e mudas com formações foliares mais tenras, como babosa e suculentas. Os jardins sensoriais em unidades escolares são uma iniciativa da Secretaria de Agricultura, que fornece mudas, estrutura, terra e equipe e conta com o apoio da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação.



Os jardins sensoriais podem ser utilizados para estimular a percepção ambiental, promover a inclusão de pessoas com deficiência, conscientizar a população, estimular ambientes naturais, abordar temas como botânica, educação ambiental e percepção sensorial etc. Eles podem ser criados com diferentes tamanhos, formatos e combinações de plantas. Geralmente, esses jardins incluem uma variedade de plantas com diferentes texturas, cores e fragrâncias. Por vezes podem ter elementos como fontes de água, esculturas sonoras e áreas para tocar e sentir diferentes materiais. São uma experiência envolvente e terapêutica para pessoas de todas as idades



O espaço conta aproximadamente com 2,10m por 1,90m e 1,60m de altura e servirá como um novo material de estímulo ao desenvolvimento, aprendizado e lazer das crianças.