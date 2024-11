Veículo saiu da pista e caiu na vala - Divulgação/reprodução rede social

Veículo saiu da pista e caiu na valaDivulgação/reprodução rede social

Publicado 29/11/2024 14:40

Angra dos Reis - Um carro de passeio capota na Rio-Santos, próximo ao Mirante do Camorim Grande, em Angra dos Reis, na costa verde, no início da tarde desta sexta-feira, (29). Duas vítimas foram socorridas por equipes da CCR RioSP, e levadas para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, que não deu informações sobre o estado de saúde.

O acidente foi por volta de 12h30, chovia na cidade. Não tem ainda detalhes sobre a dinâmica que levou o carro a capotar. A PRF e o Corpo de Bombeiros estavam no local. O trânsito sentido centro da cidade foi interrompido pela concessionária para remoção das vítimas e depois seguiu com fluxo lento. Neste momento (14h15) flui sem retenção, e sinalizado. A chuva parou, porém o céu nublado continua com nuvens carregadas.