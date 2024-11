Aumento da passagem a partir do dia 1º de Dezembro - Divulgação/PMAR

Aumento da passagem a partir do dia 1º de DezembroDivulgação/PMAR

Publicado 30/11/2024 11:43 | Atualizado 30/11/2024 11:44

Angra dos Reis - A tarifa de ônibus das linhas municipais de Angra dos Reis será reajustada a partir da meia-noite deste domingo, 1º de dezembro. As passagens passarão de R$ 4,95 para R$ 5,40 (Tarifa A); de R$ 5,95 para R$ 6,50 (Tarifa B); e de R$ 7,75 para R$ 8,50 (Tarifa C). Usuários do Passageiro Cidadão não serão afetados.

De acordo com o contrato de concessão firmado com a empresa Viação Senhor do Bonfim, o reajuste está previsto a cada 12 meses e serve para cobrir o aumento dos custos operacionais, como a variação do preço do diesel, gastos com pneus e manutenção da frota, visando atender de forma segura e satisfatória a população.

Passageiro Cidadão

A tarifa paga pelos usuários do cartão Passageiro Cidadão não será alterada. A diferença no valor será paga pela Prefeitura de Angra. Os mais de 68 mil usuários cadastrados no programa continuarão pagando R$ 2,00 (Tarifas A e B) e R$ 3,00 (Tarifa C).

O cadastro para o cartão Passageiro Cidadão continua sendo feito no site www.angra.rj.gov.br/passageirocidadao. É preciso preencher os dados solicitados e, em seguida, agendar o atendimento presencial pelo telefone 0800 286 1500, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Caso o morador não consiga o acesso, por não disponibilizar de internet, pode se dirigir a sede da Secretaria que funciona ao lado da Biblioteca Municipal ( no antigo Fórum da cidade)

Caso consiga preencher todos os dados pelo site, com o horário marcado, basta ir à Secretaria de Segurança Pública, que fica na Rua Marquês de Tamandaré, 156, Centro, apresentando comprovante de residência e CPF.

Quem está com o cartão inativo e já fez o cadastro biométrico deve ir à Viação Bonfim para que o serviço seja reativado no endereço, localizada na Rua Prefeito João Gregório Galindo, 110, na Japuíba, de segunda a sábado, das 9h às 17h.