Policiais militares da 4ª UPAm calculando a degradação ambientalDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 01/12/2024 12:45

Ilha Grande - Policiais Militares da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental, (UPAm), estiveram neste sábado (30), na Ilha Grande, em Angra dos Reis, após informações do Disque Denúncia sobre corte de pedras e construção irregular, recebida pelo Linha Verde (0300 253 1177). No local foram constatadas as informações.

Construção em área de preservação ambiental na Ilha Grande Divulgação/Disque Denúncia



De posse da denúncia, a equipe da UPAm Juatinga, se deslocou à Rua Dona Romana, onde identificaram diversas árvores de pequeno e médio porte cortadas, dentro de uma área de preservação permanente. Cerca de 585 metros quadrados, foram degradados. Ainda segundo os policiais militares, no local havia movimentação de pessoas trabalhando e, quando questionados a respeito da autorização, apresentaram uma licença ambiental do IMAAR (Instituto Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis) na qual a mesma informa o desmonte de 10 metros cúbicos de rocha e corte de uma árvore da espécie Artocarpus Heterophyllus, popularmente conhecida como jaqueira.

Segundo os agentes da 4ª UPAm, foi constatado ainda o descumprimento de pelo menos sete itens da certidão ambiental, uma construção que não constava no documento, além de não haver nenhuma placa indicando a intervenção ali realizada. Diante dos fatos, os policiais se deslocaram à 166ª DP na Ilha Grande, onde a ocorrência foi registrada.



Dados do programa Linha Verde, mostram o aumento da participação popular para denunciar crimes cometidos contra o meio ambiente em Angra dos Reis. Enquanto no ano passado inteiro foram cadastradas 248 denúncias, até o fim de novembro deste ano, o serviço já registrou aumento de 42%, sendo recebidas 352 denúncias de ilícitos ambientais.



Para denunciar crimes contra o meio ambiente, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).