Entre os 55 municípios do país Angra dos Reis também obteve nota A - Divulgação/Angraprev

Publicado 06/12/2024 20:38

Angra dos Reis - O Ministério da Previdência Social divulgou nesta semana, (3), o resultado do Índice de Situação Previdenciária (ISP) dos regimes próprios de previdência social do Brasil. Angra dos Reis é a segunda cidade do estado do Rio a obter nota máxima. A lista é divulgada anualmente e tem como objetivo avaliar a qualidade da gestão dos institutos previdenciários e servir como base para a definição do perfil de risco atuarial dessas entidades. O Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (Angraprev) foi classificado com nota A, a melhor classificação do ISP.

No estado do Rio de Janeiro, dentre os regimes de grande porte, somente Angra e Macaé tiveram suas previdências classificadas com nota A. O Angraprev também foi destaque no Informativo Mensal do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social, publicado pelo ministério. Ao citar as certificações no Pró-Gestão em 2024 - programa do governo federal que incentiva institutos previdenciários a buscarem excelência por meio de boas práticas de gestão, a autarquia obteve também o grau máximo no selo neste ano, (nível 4).

– A conquista do Pró-Gestão nível 4 é um marco importante para o Angraprev, sobretudo por sermos o primeiro instituto com esse nível de certificação no estado do Rio de Janeiro. O nível 4 representa um nível avançado de maturidade na gestão, indicando que conseguimos, através do comprometimento da minha equipe, implementar práticas eficazes e de transparência. Essa conquista não apenas valoriza o Angraprev perante a sociedade, mas também é um resultado de melhoria contínua e inovação dentro da gestão pública – destacou a presidente do Angraprev.

O ISP é estabelecido por meio de critérios de avaliação que incluem demonstrativos encaminhados pelos entes federativos, Certificados de Regularidade Previdenciária (CRP), registros dos critérios no extrato previdenciário emitido pelo Cadprev, certificações obtidas no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social etc.

A classificação do ISP é determinada com base na análise de indicadores relacionados a aspectos como gestão e transparência, situação financeira e situação atuarial. O resultado final do ISP de 2024, assim como a metodologia utilizada pelo Ministério da Previdência Social, podem ser encontrados no endereço abaixo: