Elenco do Basquete angrense pronto para mais um duelo, neste domingo - Divulgação/Basquete Angra

Publicado 04/12/2024 10:22

Angra dos Reis - Começaram na tarde desse domingo, (1º), os playoffs dos Campeonatos Estaduais da (Liga Super Basketball) para os dois times do Angra Basquete Clube. As partidas aconteceram na no ginásio do Club Municipal, na Tijuca, no Rio de Janeiro, com derrota do Master +40 e vitória no Adulto.

Angra Basquete Divulgação/Basquete

As finais são em melhor de até três partidas, e o Angra Máster +40 perdeu o primeiro jogo para o Botafogo, pelo placar de 65 a 55 (10 pontos de diferença), com o time alvinegro fazendo 1 a 0 na série. O Botafogo venceu três dos quatro quartos – 18/16, 9/12, 15/9 e 23 a 18. Agora o time Máster + 40 de Angra precisará vencer o segundo jogo para empatar a série e provocar uma terceira partida. O segundo jogo acontece no domingo que vem, dia 8.

Já o Angra Adulto conseguiu vencer o primeiro duelo diante do Municipal pelo placar apertado de 57 a 55 (diferença de apenas dois pontos) e poderá fechar a série, caso derrote de novo o Municipal na segunda partida, marcada para o próximo domingo(8).

Angra venceu dois dos quatro quartos, o segundo e terceiro quarto, 13/8 e 11/10, e o Municipal venceu o primeiro e o último quarto, 19/17 e 18/16.