Ano que vem a prefeitura de Angra deve inaugurar a rede de tratamento de água no BracuíDivulgação/SAAE

Publicado 11/12/2024 11:49

Angra dos Reis - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) está na etapa final das obras da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) no Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde. A previsão de entrega é para o primeiro bimestre de 2025, a unidade beneficiará mais de 13 mil moradores dos bairros Bracuí, Itinga, Santa Rita I e Santa Rita II. Este investimento, realizado pela Prefeitura, tem como principal objetivo garantir uma distribuição de água com maior qualidade para a população.

A nova ETA contará com um sistema completo de tratamento de água, incluindo processos de mistura rápida, mistura lenta, sedimentação e filtração. Com uma capacidade de tratamento de 30 litros por segundo, a estação está sendo montada com módulos que integram filtros, decantadores e tratamento químico. Após o tratamento, a água será direcionada para um reservatório que ampliará a capacidade de reserva da região, de 90 mil para 800 mil litros, utilizando aço carbono em sua construção.

O projeto também contempla a instalação de uma nova bomba, dois geradores – um na estação de tratamento e outro na captação – para garantir o funcionamento contínuo em casos de falta de energia elétrica, e uma tubulação de recalque para otimizar a captação de água do rio. Esses equipamentos assegurarão que o sistema opere sem interrupções, evitando problemas como ar nas tubulações e a necessidade de despressurizações, que podem prejudicar o abastecimento da população.

A obra ocorre paralelamente ao trabalho de contenção e desassoreamento do Rio Bracuí, que visa aumentar a segurança dos moradores que vivem ao longo do leito do rio. A iniciativa vai amenizar a situação da população, uma vez que com as cheias, nesta época de verão, o rio transborda inundando a comunidade. O bairro é um dos afetados com as tragédias ocorridas, com as fortes chuvas.

– Essa é uma iniciativa fundamental da Prefeitura de Angra, por meio do SAAE, com um investimento de R$ 6 milhões, que busca solucionar problemas enfrentados pelo sistema de água da região desde as fortes chuvas do ano passado, que elevaram a turbidez da água devido à movimentação dos sedimentos do Rio Bracuí. É importante destacar que esse modelo de investimento será replicado em outros bairros de Angra dos Reis – explicou Alexandre Giovanetti, superintendente executivo do SAAE.

Além da ETA do Bracuí, o SAAE está desenvolvendo um plano de ação para melhorar a qualidade da água em outras localidades, com foco nas Estações Elevatórias de Água (EEA) do Encruzo, que abastece a área central; Banqueta, que atende a Grande Japuíba; e Jacuecanga.