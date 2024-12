Angra fecha o placar com vitória na prorrogação - Divulgação/Basquete

Angra fecha o placar com vitória na prorrogaçãoDivulgação/Basquete

Publicado 10/12/2024 00:48

Angra dos Reis - Os dois times do Angra Basquete Clube jogaram neste domingo,(8), a segunda partida dos playoffs do estadual de basquete da LSB e ambos perderam seus jogos na Arena Sodiê, em Mesquita. O Angra Basquete Adulto enfrentou o Municipal, em uma partida emocionante, com o jogo só sendo decidido na prorrogação, após empate em 52 a 52.

Cada time venceu um quarto na partida no tempo normal. O Municipal no primeiro quarto por 19 a 7, houve empates no 2º e 3º quarto, 13 a 13 e 15 a 15, e Angra venceu o último quarto por 17 a 5. Na prorrogação, vitória do Municipal por 22 a 16 e o placar final foi Municipal 74 x 68 Angra.

O cestinha do time angrense foi Matheus Jordan com 23 pontos, o reboteiro foi Matheus Lage, com 10 rebotes, e nas assistências, empate entre três jogadores, Jean Thomps, Magno Alves e Matheus Lage, cada um deu três assistências no jogo.

A série ficou empatada em 1 a 1, e no próximo sábado, dia 14, Angra e Municipal voltam a se enfrentar pelo terceiro e decisivo jogo dos playoffs, de novo na Arena Sodiê, em Mesquita, às 15h. Quem vencer, fica com o título.



Máster +40 fica com o vice-campeonato



O Angra Máster+40 foi derrotado pelo Botafogo por 80 a 49. O time alvinegro venceu os quatro quartos: 23/17, 19/12, 25/15 e 13/5. Com a vitória de ontem, o Botafogo Máster+40 fez 2 a 0 na série e conquistou o título estadual na categoria. Mas o time angrense também está de parabéns pela campanha. Foi a quarta final disputada pelo Angra Máster+40 em cinco anos de disputas nos campeonatos da LSB, e a equipe conquistou dois títulos e dois vice-campeonatos.