Nossa Senhora da Conceição - Divulgação/PMAR

Publicado 08/12/2024 18:18

Angra dos Reis - O domingo de feriado municipal, 8 de dezembro, está sendo mais que um dia de descanso para os trabalhadores, dia de celebrar a Padroeira de Angra dos Reis, Nossa Senhora da Conceição. A comunidade católica está desde o dia 29 de novembro em atividades e organização dos preparativos para que o a festa seja marcada de muita fé e esperança.

Do dia 1º ao dia 7 de dezembro foram realizadas novenas em adoração a Santa, onde os fiéis se reuniam em celebração todos os dias na Igreja da Matriz. Hoje, às 7h, 10h e 16h foram realizadas missas solene. O ponto alto aconteceu às 17h, com a procissão pelo centro da cidade. Saída da igreja da Matriz, passando pela Cônegos Bittencourt, rua Honório Lima, Praça Guarda-Marinha Greenhalgh, Rua Arcebispo Santos, Rua do Comércio, Praça General Osório, Rua da Conceição e Igreja da Matriz.

Após a celebração católica, tem barraquinhas com diversos produtos e guloseimas no estacionamento da Praia do Anil.