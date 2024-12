Rio-Santos - Divulgação/Arquivo

Rio-Santos Divulgação/Arquivo

Publicado 07/12/2024 01:30

Angra dos Reis - A Defesa Civil municipal sediou a apresentação do plano de contingência da concessionária CCR Rio SP no município de Angra dos Reis, na costa verde, em reunião realizada nessa terça-feira, (3). Em pauta o planejamento de ações para maior segurança de tráfego na rodovia. A reunião contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Eletronuclear, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Defesa Civil do Estado e Corpo de Bombeiros.

O encontro teve como objetivo alinhar as ações da CCR com os órgãos de resposta e o aprimoramento da comunicação ao público sobre intervenções na BR-101, especialmente em casos de bloqueios.



Entre os temas abordados na apresentação, a CCR destacou a atualização de seu aplicativo, prevista para março de 2025, com funcionalidades que facilitarão o acesso a informações em tempo real. Também foi discutida a necessidade de maior integração com a Eletronuclear e os órgãos de emergência, visando agilidade no planejamento e execução de ações. A mobilidade na Costa Verde e o fluxo seguro nas rodovias foram apontados como prioridades.

– O diálogo entre os órgãos presentes e a CCR mostrou o compromisso de todos em melhorar a comunicação e a mobilidade na região, especialmente em situações críticas. Esses encontros são fundamentais para garantir a segurança e tranquilidade da população – destacou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr.

Ficou acordado que o plano de emergência da CCR seguirá a logística estabelecida pela concessionária, mas será subordinado ao plano de emergência das usinas nucleares, considerado soberano. Além disso, caso haja necessidade, outras reuniões serão agendadas para aprofundar os temas debatidos e avaliar o andamento das medidas implementadas.