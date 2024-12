Prefeito Fernando Jordão (D) e o secretário de Educação Paulo Fortunato na entrega da reforma das unidades escolares - Divulgação/PMAR

Prefeito Fernando Jordão (D) e o secretário de Educação Paulo Fortunato na entrega da reforma das unidades escolaresDivulgação/PMAR

Publicado 05/12/2024 18:29

Angra dos Reis - O CEMEI Professora Deise Maria reinaugurado nessa quarta-feira (4), teve sua capacidade ampliada de 319 para 530 alunos, a partir de 2025. A E.M. Professora Cleusa Jordão também foi mais uma unidade educacional que passou por reforma completa e revitalização de sua quadra, para atender a comunidade escolar. A obra está dentro do programa Revitaliza Escola.



A entrega das obras contou com a presença do prefeito Fernando Jordão, do secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato, e de suas equipes.



Segundo a pasta o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professora Deise Maria foi reinaugurado com uma série de melhorias. A unidade agora conta com o dobro de salas de aula, passando de seis para doze, todas climatizadas e equipadas, atendendo 24 turmas, do berçário 2 à pré-escola 1. Com isso, a capacidade aumentou de 319 para 530 alunos, um crescimento de 66%.



Ainda de acordo com a prefeitura a reforma incluiu a construção de um segundo andar e a criação de novos espaços, como banheiros, lavanderia, depósitos e refeitório, além de uma área de desenvolvimento e integração, com brinquedos resistentes a água em inox e acrílico. A unidade também recebeu novo telhado, revestimentos internos, climatização, mobiliário atualizado, jogos pedagógicos e smart TVs.



A equipe do CEMEI é composta por 22 professores, 13 berçaristas, 13 monitores de educação especial, quatro servidores de apoio e três integrantes na equipe diretiva.



Até a reforma, o CEMEI Professora Deise Maria funcionava provisoriamente em outro prédio, que será transformado no novo CEMEI Japuíba, com previsão de início das atividades em 2025. Com essa expansão, a região da Grande Japuíba terá 925 vagas destinadas à educação infantil.



– Com a reforma, a Grande Japuíba estará com a oferta de vagas para educação infantil ampliada, com unidades de ensino que não perdem em nada para escolas particulares. Dessa forma, a população não precisa matricular seus filhos pequenos em unidades longe do bairro. Isso representa mais comodidade para as famílias e reforça nosso compromisso em investir na educação de qualidade e próxima da comunidade – comentou o prefeito Fernando Jordão.



E.M. Professora Cleusa Fortes de Pinho Jordão



A Escola Municipal Professora Cleusa Fortes de Pinho Jordão foi completamente revitalizada pelo Programa Revitaliza Escola. As intervenções incluíram a substituição do telhado, aplicação de novos revestimentos, pintura e aquisição de novos móveis. As salas, banheiros, refeitórios e a cozinha foram reformados, e um novo laboratório de informática foi criado. A quadra da escola passou por melhorias, com nova cobertura, iluminação em LED, pintura e adequações para atividades esportivas.



A unidade atende 533 alunos do 6º ao 9º ano em 19 turmas. Sua equipe conta com 40 professores, sete monitores de educação especial, três inspetores, cinco merendeiras, seis zeladores e equipe administrativa com seis pessoas.



– Gostei muito da reforma da quadra, que ficou linda. Agora teremos um espaço coberto e iluminado para praticar esportes e realizar eventos. Finalmente poderemos organizar o torneio interclasse que tanto desejávamos. Eu e meus amigos estamos muito animados para usar a nova quadra – destacou a aluna Marina Braga, de 11 anos, do 5º ano.



Programa Revitaliza Escola



O Programa Revitaliza Escola tem como objetivo modernizar a infraestrutura das unidades de ensino da rede municipal, promovendo ambientes mais adequados para o aprendizado e melhores condições de trabalho para os profissionais da educação.



Desde novembro de 2023, o programa já entregou 34 escolas e CEMEIs revitalizados ou novos, além de duas quadras reformadas. Novas entregas estão previstas para 2025, incluindo o CEMEI Japuíba, as ampliações do CEMEI Parque Mambucaba, CEMEI Dolores Gritten Del Castilho, CEMEI Maria Lúcia Cardoso Pereira e da Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck.



– Com o Programa Revitaliza Escola, buscamos transformar as unidades educacionais em espaços mais acolhedores e adequados para o aprendizado, oferecendo também melhores condições de trabalho aos educadores, que são essenciais no processo de ensino-aprendizagem – afirmou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.