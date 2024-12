Angra futsal ergue a taça no campeonato Sul Fluminense - Divulgação/ Angra Futsal

Angra dos Reis - O Angra futsal é campeão da Copa Sul Fluminense 2024. Um título inédito para o esporte da cidade. O jogo da final contra o AFA Paracambi, foi neste domingo, (1º), no ginásio do Tutucão, em Píraí.

O time mostrou dentro de quadra o que é representar o seu município. O Angra Futsal ergueu a taça, após vencer na grande final, o AFA Paracambi por de 3 a 1, com gols de Luan Valverde (2) e Neto. A equipe angrense levantou a taça de campeão da Copa Sul Fluminense de maneira invicta.

Foram 9 jogos, 7 vitórias, dois empates e nenhuma derrota. O time marcou 37 gols, sofreu 23, ficando com um saldo de 14 gols. 85% de aproveitamento. Os principais artilheiros foram: Iguinho (11 gols), Luan Valverde (8 gols) e Teodoro (6 gols). Angra dos Reis ainda levou mais dois troféus para casa. Léo foi eleito o melhor goleiro do campeonato e Luan Valverde o craque da grande final.

Em 2023 Angra ficou com o vice-campeonato, neste ano de 2024 o título veio e com uma campanha digna de um campeão. A torcida de Angra dos Reis marcou presença no ginásio Tutucão, em Piraí, e também comemorou muito a conquista do Angra Futsal. Parabéns a todos os jogadores, membros da comissão técnica e em especial a Paulo Moté, um guerreiro que mantém o futsal de Angra de pé há anos, e ao Mychel Reis, hoje não fazendo parte mais do comando técnico do futsal da cidade, mas sem dúvida ele e Paulo Moté, juntos, mantiveram o apoio ao Angra Futsal ao longo de mais de 15 anos. E hoje, todos colhem os frutos desta conquista inédita da Copa Sul Fluminense.



Confira a campanha do campeão:

Primeira fase – Grupo A

5 a 3 contra Paracambi Futsal

5 a 4 diante do VR Futsal

4 a 3 contra Areal Futsal

8 a 4 diante S.E. Real



Quartas de final

5 a 2 sobre Paracambi Futsal

2 a 2 diante do Paracambi Futsal



Semifinais

3 a 3 com Família Resende Futsal

2 a 1 diante do Família Resende Futsal



Final

3 a 1 no AFA Paracambi.