Publicado 01/12/2024 15:56



Angra dos Reis - Na segunda noite aberta ao público, a Vila do Noel recebeu, nessa sexta-feira(29) a visita ilustre de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), principalmente crianças. A visita foi organizada pela Comissão Divulgadora do Autismo da Associação de Pais e Amigos do Transtorno do Espectro Autista (CDA-Apatea). Foram quase 100 pessoas a visitarem o espaço, todo iluminado e que retrata a festa mais esperada do ano, o Natal. A abertura oficial foi na quinta-feira(28) com a chegada do bom velhinho, papai noel, que desfilou em carro aberto, esbanjando simpatia e um sentimento de amor pelas ruas do centro da cidade.



As crianças se divertiram conhecendo a Casinha do Papai Noel e conversando com o Bom Velhinho e sua turma. Elas também gostaram dos brinquedos e se encantaram com a magia do Natal que o espaço desperta na maioria dos visitantes. A professora Patrícia Mejdalani foi uma das pessoas a aproveitar a oportunidade com o filho.





– Meu filho é autista e estou há alguns anos querendo trazê-lo para fazer a foto com o Papai Noel e a Mamãe Noel, mas como a vila é um sucesso na cidade, devido à quantidade de pessoas eu não conseguia. Com essa iniciativa da CDA-Apatea, enfim conseguimos fazer a foto e guardar essa lembrança linda – disse a professora.

Outras mães fizeram uma observação, apesar da intenção do poder público é de inclusão.

– É muito bom estar aqui e ver as crianças se divertindo. Mas como o autista em geral tem dificuldades de ficar em lugares com muita informação, como luzes e barulho, esperamos que no próximo ano a Prefeitura reserve o espaço em um dia e horário específicos só para receber as pessoas com autismo – disse Marilda Pires de Oliveira, presidente da CDA-Apatea e também membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD).





A CDA-Apatea completou 11 anos de existência nesta semana, sempre em defesa da inclusão, organizando caminhadas, palestras, panfletagens e demais ações que levem informações e sirvam de conscientização sobre autismo. A entidade conta com 10 diretores e cerca de 500 membros.





Mercado do Natal



Outra atração acontece em frente à Vila do Noel. É o Mercado de Natal, com a participação de artesãos do município. A pequena feira natalina é uma oportunidade para comprar lembrancinhas, incrementar os enfeites da árvore de Natal, presentear, parar para um lanche etc. Nela, o público encontra chocolates, doces, pizzas, crepes, brinquedos, peças em crochê, panos de prato decorativos, bonecos artesanais e diversos outros artigos.





– A Vila do Noel é uma atração pensada especialmente para os moradores de Angra dos Reis e para todos que visitam nossa cidade. Com uma decoração mágica e cheia de detalhes natalinos, a vila oferece momentos inesquecíveis para as famílias. Esse projeto, que já se consolidou em nosso calendário, é um convite para celebrar o espírito natalino com união e esperança. Venham viver essa experiência única e sentir a magia do Natal na nossa cidade — afirmou o prefeito Fernando Jordão.





Em meio a muitas luzes e a uma decoração artística especial, a Vila do Noel conta com apresentações musicais, artísticas e personagens animados. A Casinha do Papai Noel é o cenário perfeito para registros fotográficos em clima natalino. O Natal Luz e Arte é uma programação da Prefeitura de Angra dos Reis, realizada por meio da Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins e da Secretaria de Cultura e Patrimônio, com os serviços da empresa Luz de Angra.

Quem quiser visitar a Vila do Noel na Praça General Osório, Centro de Angra, poderá desfrutar do espaço que conta com muita música, luzes e o espírito natalino. A Casinha do Papai Noel com seus ajudantes estará aberta à visitação todos os dias, das 17h30 às 22h, até o dia 23 de dezembro. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a Vila do Noel ficará aberta das 9h às 14h.







PROGRAMAÇÃO CULTURAL: VILA DO NOEL 2024



30/11 - SÁBADO



19h30 - Rodrigo do Sax







01/12 - DOMINGO



19h30 - JP do Sax







⁠02/12 - SEGUNDA-FEIRA



18h30 - Apresentação de Natal (Centro Educacional Vieira Castro)







03/12 - TERÇA-FEIRA



18h30 - Apresentação de Natal (Colégio Estadual Arthur Vargas)







04/12 - QUARTA-FEIRA



18h30 - Apresentação de Natal (E. M. Mauro Sérgio da Cunha)







05/12 - QUINTA-FEIRA



18h30 - Apresentação de Natal (Escola Filadélfia - Toca do Coelho)



19h30 - Apresentação de Natal (Projeto Musicalizando)







06/12 - SEXTA-FEIRA



19h30 - Duo Adufe







07/12 - SÁBADO



18h30 - Apresentação de Natal (Coral Congregacional Ágape)



19h30 - Duo Adufe e Rodrigo Sax







08/12 - DOMINGO



19h30 - Quinteto Unidos pela Música







11/12 - QUARTA-FEIRA



18h30 - Apresentação de Natal (CETI Prof José Américo Lomeu Bastos)







12/12 - QUINTA-FEIRA



18h30 – Apresentação Musical (Grupo Negritude - O menino de Belém)



19h30 - Duo Adufe e Choro Caiçara







13/12 - SEXTA-FEIRA



18h30 - Apresentação de Natal (E. M. Lomeu Bastos)



19h30 - Choro Caiçara







14/12 - SÁBADO



19h30 - Adufe







15/12 - DOMINGO



19h30 - Rodrigo Sax







16/12 - SEGUNDA-FEIRA



18h30 - Apresentação de Natal (Escola Municipal Cívico Militar Ex-combatente Remo Baral Filho)







17/12 - TERÇA-FEIRA



18h30 Apresentação de Natal (Projeto Secretaria de Cultura e Patrimônio)







18/12 - QUARTA-FEIRA



18h30 - Apresentação de Natal (Cosaf)







19/12 - QUINTA-FEIRA



18h30 - Orquestra de Cordas (OCAR)



19h30 - Quinteto Unidos pela Música







20/12 - SEXTA-FEIRA



18h30 - Grupo de Teatro e Educa&om/ SEJIN



19h30 - All Sound Orquestra







21/12 - SÁBADO



19h30 – Jp Sax







22/12 - DOMINGO



19h30 - Rodrigo Sax







23/12 - SEGUNDA-FEIRA



19h30 - Orquestra de cordas