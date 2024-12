Um dos carros envolvidos no acidente teve a frente destruída - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 04/12/2024 09:22 | Atualizado 04/12/2024 09:24

Angra dos Reis- Três pessoas ficaram feridas na colisão envolvendo dois carros de passeio, na altura do bairro Pontal, em Angra dos Reis, na costa verde, na tarde dessa terça-feira(3). Chovia na hora do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os feridos foram socorridos pela equipe do SAMU e encaminhados ao Hospital Municipal da Japuíba, que ainda não atualizou o boletim médico.

A pista sentido Rio, segundo a PRF, ficou interditada por 15 minutos para o socorro às vítimas. Não se sabe o que teria provocado o acidente, no momento chovia na região.

Mais um acidente

Outro acidente registrado ontem, na Rio-Santos em Angra foi com um caminhão. O veículo segundo o motorista, teria perdido o controle, saindo da pista e atingindo o calçadão. Apesar da movimentação, no local, por sorte não houve feridos.

CCR Segurança

Devido ao tempo chuvoso, a orientação da concessionária é que ao se deparar com chuva intensa, o motorista pare num posto de serviço ou em uma das cidades lindeiras. Outras dicas de segurança ao motorista:



Diminua a velocidade, pois a chuva pode diminuir a aderência dos pneus;



Verifique as condições de manutenção dos pneus e palhetas dos para-brisas;



Acione a luz baixa dos faróis; Mantenha distância segura em relação ao veículo que segue à frente;



Redobre atenção nas curvas;



Evite pisar no freio de maneira brusca para não travar as rodas



Em caso de temporal, pare em local seguro, fora da rodovia;



Evite embaçamento de vidros. Utilize o ar-condicionado ou a ventilação do veículo;



Mais informações sobre a rodovia podem ser obtidas no:

