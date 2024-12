Premiação na Procissão Marítima do dia 1º de janeiro chega a R$ 80 mil aos participantes - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 11/12/2024 12:01

Angra dos Reis - As inscrições para a 46ª Procissão Marítima de Angra dos Reis/RJ estão abertas e vão até às 12h do dia 23 de dezembro. A tradicional festa no mar acontece sempre em 1º de janeiro e reúne dezenas de embarcações para dar as boas-vindas ao novo ano.

A premiação desta edição vai ultrapassar R$ 80 mil e será dividida entre quatro categorias, com destaque para o prêmio destinado às embarcações de menor porte. Os organizadores querem maior participação das pequenas embarcações na disputa pelos prêmios.

- Decidimos aumentar, quase triplicar, a premiação a ser paga para as lanchas, com o objetivo de incentivar que um número maior de pequenas embarcações seja inscrita e participe da festa, investindo em decoração e animação, deixando a procissão ainda melhor – explicou o secretário de Eventos, João Willy.

O regulamento do evento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura de Angra (www.angra.rj.gov.br). Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer ao Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, com cópias da carteira de identidade e do CPF (para pessoas físicas) ou cópias do Cartão do CNPJ, da carteira de identidade e do CPF do representante legal da empresa (em caso de pessoa jurídica), além de uma cópia do documento de propriedade da embarcação.

A concentração das embarcações concorrentes aos prêmios será feita na Praia das Flechas, na Ilha da Gipoia, a partir das 12h, com largada prevista para às 14h30. O percurso será da Praia das Flechas à Praia do Anil, com chegada prevista para às 15h30.

A organização da Procissão Marítima está a cargo da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Eventos, em parceria com a Associação dos Organizadores de Barcos da Procissão Marítima de Angra dos Reis (OBPMAR), contando com o apoio da Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos vinculados à segurança marítima e terrestre.

PREMIAÇÕES

Para a categoria Alegoria, a Procissão Marítima 2025 oferecerá as seguintes premiações: 1º lugar: R$ 12.000,00 e troféu, 2º lugar: R$ 10.000,00 e troféu e 3º lugar: R$ 8.000,00 e troféu.

Na categoria Animação, conhecida como Prêmio Márcio da Fla Angra, os prêmios serão distribuídos da seguinte forma: 1º lugar: R$ 10.000,00 e troféu, 2º lugar: R$ 8.000,00 e troféu e 3º lugar: R$ 6.000,00 e troféu.

A categoria Originalidade apresenta as seguintes premiações: 1º lugar: R$ 8.000,00 e troféu, 2º lugar: R$ 6.000,00 e troféu e 3º lugar: R$ 4.000,00 e troféu.

Já na categoria Lancha, as premiações serão distribuídas da seguinte maneira: 1º lugar: R$ 6.000,00 e troféu e 2º lugar: R$ 4.000,00 e troféu.