Chegada à delegacia do suspeito detido, pelo policial à paisana, na Praia de Araçatiba na Ilha Grande - Divulgação/Disque Denúncia

Chegada à delegacia do suspeito detido, pelo policial à paisana, na Praia de Araçatiba na Ilha GrandeDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 13/12/2024 11:27

Ilha Grande - Policiais Militares do 33º BPM, de posse de informação recebida pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), sobre localização de traficantes de drogas na Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ, realizaram uma operação nesta quinta-feira (12), na Praia de Araçatiba, onde apreenderam armas, munições e fardas camufladas. O suspeito, que não teve a identidade revelada foi levado à 166ª DP.



Com objetivo de capturar os bandidos mencionados na denúncia, militares à paisana utilizaram roupas apropriadas para praia, percorreram possíveis trajetos identificados na ligação, sem que fossem percebidos, até localizarem um suspeito, que era citado pelo Disque Denúncia. Na abordagem, ele confessou ter em sua residência armas de caça.

Material apreendido com o suspeito Divulgação/ Disque Denúncia

O homem detido levou os agentes, em diligência, no local, onde foi constatado, dentro de uma sacola, oito trabucos, seis cartuchos deflagrados de calibre 28, dois recipientes com pólvora, duas fardas camufladas e materiais para montagem de trabucos. Todo o material e o suspeito, foram encaminhados à 166ª DP. A ocorrência foi registrada e após ser ouvido, o acusado foi liberado e responderá a inquérito policial.



A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido.