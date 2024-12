Aeronave do Corpo de Bombeiros auxiliando nas buscas - Divulgação

Aeronave do Corpo de Bombeiros auxiliando nas buscasDivulgação

Publicado 13/12/2024 19:54

Mangaratiba- Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros deu início na tarde desta sexta-feira (13) a uma operação de buscas e salvamento a um adolescente de 16 anos que teria desaparecido no mar de Garatucaia, em Angra dos Reis na costa verde. Segundo informações preliminares das equipes, o rapaz que estava acompanhado da namorada e familiares teria caído no mar e desapareceu.

Buscas no mar Divulgação

A operação conta com embarcação e uma aeronave da Corporação que sobrevoou até o final da tarde na praia de Garatucaia, onde ocorreu o desaparecimento. As equipes continuam no mar em busca de encontrar o jovem que sumiu no mar. A tarde na região estava com nuvens carregadas e o mar batendo muito provocando ondas por conta da mudança no tempo.

Populares mostram aos militares onde o jovem teria desaparecido Divulgação

Segundo informações da namorada do rapaz, também menor de idade, que estava acompanhada de uma mulher identificada como sua mãe, eles são moradores de Santa Cruz e estariam desfrutando do lazer na cidade de Angra dos Reis.