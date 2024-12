Agentes de saúde percorreram as ruas do Belém eliminando criadouros e focos da dengue - Divulgação/PMAR

Agentes de saúde percorreram as ruas do Belém eliminando criadouros e focos da dengueDivulgação/PMAR

Publicado 15/12/2024 18:08

Angra dos Reis - O bairro Belém recebeu o Dia D de Mobilização contra a dengue nesse sábado, (14). Das 9h às 13h, as equipes da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde promoveram atividades educativas com as crianças, visitas domiciliares, e distribuíram materiais informativos.

– O mais importante é a conscientização dos moradores. Se a população trabalhar junto com a gente vamos diminuir a quantidade de larvas e a proliferação do mosquito, e consequentemente, teremos menos casos de dengue. É importante a população manter a caixa d’água bem fechada e se atentar para a limpeza de calhas e quintais e cuidado com as plantas – destacou Jorge Rogério Dias Ribeiro, supervisor dos agentes de combate às endemias.

O público-alvo da vacina contra a dengue, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, também pode ser imunizado na Estratégia de Saúde da Família do bairro. Fora do Dia D, a vacina segue disponível para aplicação de segunda a sexta-feira, em todas as Clínicas da Família do município, das 8h às 17h. Aos sábados, a vacinação é realizada das 8h às 12h, em locais específicos: ESF Camorim, Jacuecanga, Provetá, Belém, Centro, Parque Mambucaba, Campo Belo e Bracuí – esta última, funcionando das 8h às 17h.

O Dia D de Mobilização contra a Dengue é uma iniciativa nacional que une Governo Federal, estados, municípios e a população no controle da doença.

– A escolha do Belém foi estratégica. É um bairro muito grande e que teve muitos casos de dengue no início desse ano. Nada mais propício do que fazermos a ação aqui, para lembrarmos a população da importância dos dez minutos semanais para o combate ao Aedes aegypti – conclui Jorge Rogério.