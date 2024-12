Agentes revistaram mochilas no desembarque na Vila do Abraão, em uma delas drogas foram encontradas - Divulgação/PMAR

Publicado 15/12/2024 18:31

Ilha Grande - Uma ação integrada da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Polícia Militar foi realizada na manhã desse sábado, (14 ), na Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde. Moradores e visitantes passaram por revistas ao desembarcarem na Estação Abraão, principal porta de entrada para a Ilha Grande.



A operação contou ainda com o auxílio do Batalhão de Ações com Cães e teve como principal objetivo reprimir a chegada de entorpecentes e armas. A ação é um desdobramento das reuniões do Conselho Municipal de Segurança Pública e vão acontecer com frequência, nesta temporada.



Drogas foram encontrados com um homem que foi encaminhado para o DPO da Vila do Abraão.



APREENSÃO DE SIMULACROS



Uma operação policial da 166ª DP junto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública apreendeu, na sexta-feira, (13), dezenas de pistolas de airsoft (armas de brinquedos), sem ponteira laranja e sem documentação, nas barraquinhas da Festa de Nossa Senhora da Conceição, que estão funcionando na Praia do Anil.

Armas de brinquedo apreendidas nas barraquinhas Divulgação/PMAR



Proprietários de três barraquinhas foram encaminhados para a delegacia, prestaram depoimentos e em seguida foram liberados. As mercadorias foram apreendidas. Proprietários de três barraquinhas foram encaminhados para a delegacia, prestaram depoimentos e em seguida foram liberados. As mercadorias foram apreendidas.

ARMAS DE GEL



As armas de gel, conhecidas como “gellblastes” também estão causando preocupação na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Embora sejam consideradas brinquedos, apresentam riscos se não forem utilizadas corretamente. As bolas podem causar danos irreparáveis aos olhos e ferimentos na pele.



- Alertamos para que a utilização deste “brinquedo“ seja feita exclusivamente em locais fechado e apropriados a que são destinados. No caso de danos a terceiros por uso em local inadequado e de forma inadequada, os infratores poderão ser conduzidos à delegacia de polícia para averiguação da situação encontrada – informou o secretário executivo de Mobilidade Urbana e Ordem Pública, Ricardo Ferreira.