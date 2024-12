Shows de final de ano e aniversário da cidade na Praia do Anil - Divulgação/PMAR

Publicado 18/12/2024 18:41

Angra dos Reis - “Angra de Bem com a Vida”. É com esse slogan que a cidade se prepara para viver uma das maiores programações de réveillon de todo o Estado e comemorar o seu aniversário no dia 6 de janeiro. Xande de Pilares, Pagode do Adame e a cantora Erica Carvalho completam o time de artistas confirmados para animar os moradores e turistas que visitarão o município neste fim de ano.

Eles vão se apresentar gratuitamente, na Praia do Anil, junto com Gloria Groove e Suel, atrações já anunciadas para a programação de réveillon. Haverá ainda shows de Zé Vaqueiro no dia 4 de janeiro e Felipe Araújo no dia 5 de janeiro em comemoração aos 523 anos de Angra dos Reis.

O pagodeiro Xande de Pilares retorna à cidade para ser a atração principal da noite de 28 de dezembro, primeiro dia de festa. Com mais de 30 anos de estrada, o cantor vai colocar todo mundo para sambar ao som de vários hits de sua carreira solo e também dos tempos em que era vocalista do grupo Revelação.

O Pagode do Adame vai se apresentar no dia 1º de janeiro, às 17h, logo após o encerramento da Procissão Marítima. O grupo nasceu em 2019, em São Gonçalo-RJ, com a missão de levar alegria e boas vibrações através do pagode. Em 2022, os sucessos "Dá Seu Jeito" e o projeto audiovisual "Na Praia" caíram no gosto do público, firmando o Pagode do Adame no cenário nacional.

A cantora Erica Carvalho será a responsável por embalar a contagem regressiva para 2025, no dia 31 de dezembro. Com seu carisma e um repertório que transita entre o sertanejo e o forró, ela promete fazer da noite da virada um momento pra lá de especial.

Nome já confirmado anteriormente, Gloria Groove, uma das cantoras pop mais ouvidas do Brasil, será o destaque do dia 29 de dezembro. Recentemente, ela lançou os álbuns “Serenata da GG I e II“, com destaque para o sucesso “Nosso Primeiro Beijo”.

No dia 30 de dezembro, quem sobe ao palco é Suel, ex-vocalista do Imaginasamba, que há cinco anos embarcou em uma bem-sucedida carreira solo. O cantor, com mais de 22 anos de trajetória, apresentará um repertório que inclui sucessos para os corações apaixonados e hits animados como “Duvido”, “Para de Pirraça” e “Amor de Amante”.

- Estamos muito animados e trabalhando bastante para oferecermos mais um fim de ano inesquecível para os angrenses e visitantes. Além de shows de grandes artistas de destaque nacional como a Gloria Groove e o Xande de Pilares, também teremos a participação de cantores e bandas da cidade que vão enriquecer ainda mais a nossa festa. Lembrando que o agito em Angra continua no início de janeiro com apresentações de Zé Vaqueiro e Felipe Araújo, dentro da programação dos 523 anos de Angra dos Reis – destacou o secretário de Eventos, João Willy.

PROGRAMAÇÃO “ANGRA DE BEM COM A VIDA”

LOCAL: Praia do Anil

28 DE DEZEMBRO

23h - Xande de Pilares



29 DE DEZEMBRO

23h - Glória Groove

30 DE DEZEMBRO

23h - Suel



31 DE DEZEMBRO

23h - Erica Carvalho



01 DE JANEIRO

17h - Pagode do Adame

04 DE JANEIRO

23h – Zé Vaqueiro



05 DE JANEIRO

23h – Felipe Araújo