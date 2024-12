Angra dos Reis - O Centro de Educação em Tempo Integral (CETI) Escola Municipal Cívico-Militar (ECIM) Ex-Combatente Remo Baral Filho realizou a cerimônia de formatura de suas primeiras turmas de 9º ano, marcando a conclusão do Ensino Fundamental para 51 alunos, nessa quarta-feira (18), em cerimônia, realizada no Centro Cultural. Atualmente, a escola já registra 438 alunos interessados em se matricular para o próximo ano, através do site da Matrícula Digital. O prefeito Fernando Jordão, vereador, docentes e pais de alunos estiveram presentes.



– Foi muito importante essa escola ter sido implantada no Frade, foi o resgate de um bairro. A ideia da escola cívico-militar veio para colocar as crianças do bairro no lugar certo. Todos os alunos formados estão de parabéns pela excelência na dedicação em seus estudos – declarou o prefeito Fernando Jordão, destacando a importância da escola para a comunidade do Frade.

Rubinho Metalúrgico (E), Milene Lima (centro), Fernando Jordão (centro), e Paulo Fortunato (D) na entrega dos certificados de conclusão Divulgação/PMAR

A cerimônia, realizada no Centro Cultural Theóphilo Massad, incluiu uma apresentação especial da banda musical da escola. Com a execução dos hinos Nacional e de Angra dos Reis. Alunos destaques e representantes das turmas discursaram durante o evento, e expressaram gratidão pelos anos de aprendizado e experiências vividas na escola.– Esta formatura representa o esforço conjunto de alunos, professores, monitores e famílias que acreditaram no potencial transformador da educação. O CETI ECIM Ex-Combatente Remo Baral Filho tem sido uma referência de excelência, preparando nossos jovens para desafios acadêmicos e para a vida. Continuaremos trabalhando para ampliar oportunidades e fortalecer a educação pública em nossa cidade. Parabenizo cada aluno formado e desejo que essa vitória seja apenas o começo de muitas outras que estão por vir – disse o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.Ao fim, um vídeo especial foi exibido, mostrando a criação e a trajetória da escola desde sua inauguração em 2022. Após as falas, os certificados de conclusão do Ensino Fundamental foram entregues pela equipe da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN) aos formandos.– Celebramos uma grande conquista na vida de nossos alunos, que encerram uma etapa fundamental de suas trajetórias escolares. Agradeço à equipe de professores e monitores militares pelo comprometimento e dedicação diária, assim como aos pais e responsáveis pelo apoio constante. É uma alegria ver nossos estudantes se destacando e prontos para novos desafios. Que eles continuem perseguindo seus sonhos com a mesma determinação e brilho que demonstraram aqui no CETI ECIM Ex-Combatente Remo Baral Filho – comentou a diretora da unidade, Milene Lima.A solenidade contou com a presença do prefeito Fernando Jordão, do presidente da Câmara, Rubinho Metalúrgico, do secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato, da diretora da unidade, Milene Lima, professores, monitores militares, pais e responsáveis dos alunos.O Centro de Educação em Tempo Integral (CETI) Escola Municipal Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho, localizado no bairro do Frade, foi a primeira unidade a adotar o modelo educacional cívico-militar na cidade. Implementado conforme a Lei Nº 4.315/2024, o projeto combina formação profissionalizante com valores como disciplina e cidadania. A gestão administrativa e pedagógica da unidade é conduzida pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, em parceria com monitores e oficiais militares.Atendendo a 360 estudantes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental, a escola opera com recursos municipais. A Prefeitura de Angra prevê a expansão deste modelo de educação cívico-militar com a abertura de novas unidades, consolidando essa iniciativa como uma política pública estratégica para o município.