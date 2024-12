Crianças se emocionaram com a chegada do Papai Noel - Divulgação/PMAR

Crianças se emocionaram com a chegada do Papai NoelDivulgação/PMAR

Publicado 22/12/2024 14:26 | Atualizado 22/12/2024 14:31

Angra dos Reis - O bom Velhinho dispensou trenó e chegou de helicóptero, no bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis, na costa verde. Papai Noel leu cartinhas, distribuiu brinquedos e posou para fotos com as crianças



O evento foi organizado pela paróquia Nossa Senhora do Rosário, do Camorim, com o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis e das forças de segurança. As famílias se reuniram, nesse sábado (21) no campo de futebol José Carlos da Guia, da Associação Atlética Beira Rio, à espera do Bom Velhinho.



– O objetivo é unir as famílias em torno daquilo que vale a pena: ser família e ter os nossos valores. Agradeço a todos que nos ajudaram. Juntos nós somos mais fortes para construir uma sociedade que faça o bem para nossas crianças. Com a certeza de que a fé transforma vidas. Se a palavra convence, os exemplos arrastam – disse o padre Luiz Antônio, pároco do Camorim.



Por volta das 10h15, Papai Noel pousou de helicóptero no campo de futebol. Ele fez fotos com as crianças, recebeu cartinhas e conversou bastante com elas. O encontro contou com música, bolo, cachorro-quente e pipoca para crianças e familiares.



Quem dividiu a atenção das crianças com o Papai Noel foram os veículos das forças de segurança. Participaram do encontro a Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Da parte do município, a Defesa Civil e a Secretaria de Segurança Pública também participaram. As crianças puderam brincar nas viaturas. Dentre elas, a maior atração foi o caminhão munck da Defesa Civil, que formou uma fila de crianças tão grande quanto a do Papai Noel.



– Trabalho lindo do padre Luiz aqui no Camorim, junto com a Prefeitura, as forças de segurança e o Papai Noel, abraçando as crianças do bairro. A gente precisa mostrar às crianças e à população as forças de segurança, que são as forças do bem. A todas as famílias, do Camorim e de todos os bairros de Angra, desejo um feliz Natal e feliz Ano Novo. Lembrando que a cidade está no caminho certo com o prefeito eleito Cláudio Ferreti – disse o prefeito Fernando Jordão durante o evento.



O prefeito aproveitou para conversar com as crianças e demais moradores. Além dele, também estiveram presentes o prefeito eleito, Cláudio Ferreti; o secretário municipal de Segurança Pública, Douglas Barbosa; a secretária municipal de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito; e o secretário de Proteção e Defesa Civil do município, Fábio Júnior Pires.



Os presentes distribuídos pelo Papai Noel, foram doados por comerciantes e moradores locais.