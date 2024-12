Angra 2 volta a gerar energia depois de uma parada de um mês e treze dias - Divulgação/Eletronuclear

Angra 2 volta a gerar energia depois de uma parada de um mês e treze diasDivulgação/Eletronuclear

Publicado 22/12/2024 12:57 | Atualizado 22/12/2024 13:52

Angra dos Reis - A usina nuclear Angra 2 voltou a operar e foi reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), às 5h39 da manhã desse sábado (21), após a parada programada para reabastecimento do combustível. Foram realizadas aproximadamente cinco mil atividades durante o período, incluindo manutenções preventivas para garantir a segurança operacional e confiabilidade no próximo ciclo.



A unidade, que alcançará 100% de potência nos próximos dias, iniciou a parada no dia 8 de novembro com a participação de cerca de 1.700 profissionais, entre empregados da Eletronuclear e trabalhadores temporários.



-Nosso corpo técnico executou os trabalhos com grande comprometimento e Angra 2 retorna ao sistema com alto padrão de segurança. A expectativa é de que seja mais um ciclo de excelência, bem como ocorreu no anterior, que teve o desempenho justificado pelo programa de confiabilidade de equipamentos-, declarou o superintendente de Angra 2, Fabiano Portugal.



A potência de Angra 2 é de 1.350 megawatts. Segundo dados da Eletronuclear, que administra o complexo de Itaorna, em Angra dos Reis, na costa verde, no último ciclo de operação, por exemplo, a unidade alcançou 99,4% de disponibilidade, decretando o segundo melhor resultado da história do empreendimento, com uma diferença mínima em relação ao primeiro. Com uma taxa de perda próxima de zero, a alta performance ficou atrás apenas do ciclo 13, em 2016, quando obteve 99,5% de fator de capacidade.

Calendário 2025

A Eletronuclear está distribuindo 60 mil calendários de 2025 em Angra e Paraty, na costa verde. O tema deste ano são as riquezas naturais e culturais de Paraty e Ilha Grande, próximos à região da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA). O calendário além de mostrar as imagens dos locais, possui informações sobre a segurança das usinas e orientações aos moradores em uma situação de emergência.

São 60 mil unidades, em quatro versões. Três dessas são entregues porta a porta aos moradores que residem em um raio de 15km das usinas. A distribuição inclui as zonas do Plano de Emergência Local (PEL), as que ficam entre 3 e 5 km das usinas (ZPE 3-5) e as áreas mais distantes (ZPE 10-15). A previsão da empresa é de concluir o trabalho até o Natal.

A quarta versão possui caráter mais institucional. As duas regiões possuem quase 150 mil hectares de preservação da fauna, flora, além de modos de vida que precisam ser cuidados.

Calendário tradicional distribuído anualmente pela Eletronuclear nas cidades próximas ao complexo de Itaorna Divulgação/Eletronuclear

- Buscamos realizar nosso trabalho com sustentabilidade e respeito pela cultura e meio ambiente e o calendário mostra isso - disse o superintendente de Comunicação Institucional da empresa, Marco Antônio Alves.