Corpo de Bombeiros localiza o corpo do mergulhador profissional que desapareceu no mar no centro de Angra - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 28/12/2024 15:08 | Atualizado 28/12/2024 15:09

Angra dos Reis - Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros conseguiram localizar e retirar do fundo do mar o corpo de um mergulhador profissional, que teria mergulhado e não foi mais visto, na manhã deste sábado (28), no Cais dos Pescadores, no centro de Angra dos Reis, na costa verde. A princípio, a causa da morte por afogamento. Pescadores que estavam no local disseram que ele estava em um barco, mergulhou, por volta das 10h, para recuperar uma ferramenta que teria caído na água e não voltou. O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares sobre o desaparecimento de um homem no cais, logo pela manhã, desde então as buscas foram iniciadas e contaram com apoio de uma equipe de mergulhadores do Rio, que chegou de helicóptero na cidade. No começo da tarde, o corpo do homem foi localizado e retirado pelos bombeiros. A Polícia Civil foi acionada na ocorrência. Depois do trabalho da perícia, o corpo será encaminhado ao IML da cidade.

